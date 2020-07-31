31.07.2020 (06:00)

На Камчатке моряки Подводных сил Тихоокеанского флота приняли участие в торжественной церемонии освящения надкупольных крестов для нового гарнизонного храма

В городе Вилючинске состоялось освящение и установка крестов на новый строящейся гарнизонный храм святого апостола Андрея Первозванного.

В торжественной церемонии принимали участие командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев, командный состав соединений атомных подводных лодок, духовенство, глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин, представители общественных организаций, моряки-подводники и жители города.

Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор совершил литургию и освящение надкупольных крестов для нового строящегося храма. После этого рабочие выполнили подъём и установку освященных крестов на купола.

Справочно:

Строительство нового гарнизонного храма святого апостола Андрея Первозванного началось в 2017 году с установки закладного камня. Тогда архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий, командующий подводными силами Тихоокеанского флота и командующий войсками и силами на Северо-востоке России совместно установили крест на месте строительства храма.

В настоящее время выполнены основные строительные работы по возведению церкви, завершена установка куполов и венчающих их крестов.

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