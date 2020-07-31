31.07.2020 (05:40)

Специалисты РЭБ и РХБЗ Амурского объединения ВВО защитили командные пункты от удара высокоточного оружия

Специалисты войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа провели в Амурской области комплексное специальное учение по маскировке командных пунктов.

Подразделения аэрозольного противодействия и расчеты станций РЭБ развернули на местности систему маскировочных и защитных постов. Специалистами РХБЗ был произведен расчет скорости ветра, атмосферного давления и других климатических характеристик, в соответствии с которыми была поставлена аэрозольная завеса необходимой плотности на нескольких участках.

В свою очередь расчеты РЭБ установили защитный радиоэлектронный «купол», характеристики которого позволили нейтрализовать разведывательные БЛА и другие современные средства нападения, использующие для наведения радиочастоты и спутниковую навигацию.

Эти мероприятия позволили скрыть командные пункты не только в визуально, но и в диапазоне электромагнитного, инфракрасного излучения. Учение проводилось в рамках полевого выхода войск РХБЗ и РЭБ. В нем приняли участие 1200 военнослужащих и задействовано около 100 специальных машин, в том числе современные машины аэрозольного противодействия ТДА-2К и станции комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» недавно поступивших в объединение.

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