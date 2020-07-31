31.07.2020 (05:20)

Военные инженеры ВВО завершили работы по сносу ветхих зданий Министерства обороны в Бурятии

Военные инженеры Восточного военного округа завершили снос опасных, ветхих зданий и сооружений бывших воинских частей на территории Республики Бурятия.

В ходе первого этапа работ с помощью тяжелой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения (ИМР), крана манипулятора войскового, крана стрелы (КС-45722) было разрушено 2 крупных здания на территории танкового соединения.

Второй этап по сносу неиспользуемых строений завершился сносом 14-ти сооружений, которые стали наиболее проблемными из-за своих конструктивных особенностей и повышенной прочностью. Всего в ходе работ было снесено 16 списанных зданий.

Специально для этого было сформировано сводное подразделение численностью до 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации инженерных машин.

Проделанная работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения.

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