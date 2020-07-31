31.07.2020 (05:00)

Военные железнодорожники ЦВО в рекордные сроки установили 400-метровый мост через р. Иртыш в Сибири

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Омской области, в ходе специального учения установили 400-метровый мост через реку Иртыш для восстановления движения по Транссибирской магистрали.

По замыслу учения, в результате проведенной диверсии произошло обрушение железнодорожного моста через реку Иртыш в Омске и прервано железнодорожное сообщение направления Новосибирск-Екатеринбург. Для восстановления прерванного сообщения военные железнодорожники приступили к строительству обхода с сооружением временного железнодорожного моста РЭМ-500.

Перед возведением моста военнослужащие отсыпали земляное полотно на подходах к временному мосту в объеме более 70 тыс. кубических метров, уложили более одного километра железнодорожного пути и в кротчайшие сроки установили рамно-эстакадный мост длиной более 400 метров через реку Иртыш. Выполнение строительства проходило на неподготовленной территории в сложных гидрогеологических условиях местности. Для оперативной переброски военной техники с одного берега на другой была организована паромная автомобильная переправа с использованием имущества ПМ-70 и двух толкачей ПСТ-1.

Кроме этого, в рамках учения военнослужащие отработали ряд тактических задач по отражению нападения диверсионных групп условного противника с воды и суши, а также провели разведку подводной части опор моста после диверсионных действий условного противника.

К специальному учению были привлечены военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, подразделение военной полиции, военная авиация с двумя ударными вертолетами МИ-24, подразделение ВДВ, а также сотрудники военной автоинспекции и Росгвардии.

Всего в учении принимали участие около 800 и более 150 единиц военной и специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице