31.07.2020 (04:30)

Свыше 100 объектов военной инфраструктуры дезинфицировали специалисты РХБ защиты Приморской общевойсковой армии ВВО

Специалисты РХБ защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) проводят специальную обработку зданий и сооружений соединений, воинских частей и прилегающих территорий, согласно графику мероприятий по обеззараживанию объектов военной инфраструктуры, а также дорог и учреждений на территории Уссурийского гарнизона.

Военнослужащие за прошедший месяц обработали в общей сложности свыше 100 объектов Уссурийского гарнизона. В мероприятиях по дезинфекции участвует и более 50 специалистов РХБ защиты и задействовано порядка 20 единиц военной техники.

Кроме того, за прошлый месяц, по дополнительному указанию командующего войсками Восточного военного округа, в целях профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных заболеваний, подверглись специальной обработке территории Уссурийского Суворовского военного училища, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Процедуры по дезинфекции проводились на железнодорожных станциях погрузки и выгрузки личного состава молодого пополнения.

Ежедневно в работе находятся авторазливочные станции АРС-14КМ. Специалисты РХБ защиты используют средства индивидуальной защиты кожных покровов и органов дыхания, распыляя специальный раствор на различные поверхности для дезинфекции зданий и помещений.

Мероприятия проводятся для профилактики распространения вирусных заболеваний в воинских частях и соединениях общевойсковой армии ВВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице