31.07.2020 (00:30)

В Энгельсском соединении Дальней авиации подвили итоги работы уходящего месяца

В Саратовской области на базе Энгельсского соединения Дальней авиации подвили итоги работы за уходящий месяц.

Мероприятие прошло под руководством командующего Дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаш.

В ходе заслушивания руководящего состава соединения и авиационных полков особое внимание было уделено исправности авиационной техники, укомплектованности личным составом, ремонту зданий и подготовке к плановому отопительному сезону во всех войсковых частях и военных комендатурах объединения.

Также были рассмотрены вопросы, касающихся обучения и переучивания личного состава в авиационных центрах.

«Все возникающие проблемные вопросы в ходе заседания были конструктивно рассмотрены и предложены дальнейшие пути решения», – подчеркнул временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии полковник Александр Хабаров.

По завершении запланированного комплекса мероприятий командующий провел индивидуальную беседу по личным вопросам со всеми желающими военнослужащими и гражданским персоналом.

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