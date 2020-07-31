31.07.2020 (00:05)

На сайте Минобороны России открылся интерактивный раздел, посвященный 320-ой годовщине образования Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации

На сегодняшний день эффективность применения сил и средств материально-технического обеспечения неоднократно доказана как в учебно-боевой, так и в боевой обстановке, а также при ликвидации стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Для достижения поставленных целей десятки тысяч специалистов в круглосуточном режиме работают над решением задач материально-технического обеспечения боевого дежурства и боевой службы, противодействия терроризму, и, конечно, боевой подготовки и хозяйственной деятельности.

Армию страны ежедневно необходимо накормить, одеть, обуть, обслужить и заправить горючим всю без исключения технику, осуществить метрологический контроль, предоставить услуги ЖКХ казарменно-жилищным фондам и надежное хранение боеприпасов и техники, обеспечить пожарную, ветеринарно-санитарную и экологическую безопасность и многое другое.

С самого начала выполнения Вооружёнными Силами России задач по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции силы и средства системы МТО были задействованы для обеспечения доставки грузов и эвакуации граждан России из КНР, транспортировки имущества в США, оказания помощи Итальянской Республике.

Силами и средствами МТО были развёрнуты обсервационный лагерь на 2 тыс. койко-мест (пос. Еруда), два обсервационных лагеря на 350 койко-мест каждый в г. Буйнакск и с. Ботлих, мобильный полевой госпиталь на 100 койко-мест и обсервационный лагерь на 200 койко-мест в г. Кызыле (Республика Тыва).

В ходе строительства 16 многофункциональных медицинских центров на первоначальном этапе были задействованы подразделения Железнодорожных войск. Они в кратчайшие сроки выполнили работы по подготовке площадок под строительство медицинских центров. Блестяще справились с поставленной государственной задачей по строительству участка железной дороги Журавка – Миллерово в обход Украины Железнодорожные войска, совместно с гражданским персоналом ОАО «РЖД» и военнослужащими Центрального, Западного и Южного военных округов.

Несмотря на сложность природной ситуации и сжатые сроки, отведенные на выполнение поставленной Президентом Российской Федерации задачи по расчистке русла реки Бурея, при непосредственном участии военнослужащих МТО и инженерных войск все спланированные мероприятия были проведены своевременно и качественно.

Одной из поставленных целей материально-технического обеспечения является оснащение войск (сил) современными и перспективными образцами вооружения и военной техники. Так, в подразделения Сухопутных войск уже поступили модернизированные танки Т-72Б3М и Т-90М и бронетранспортёры БТР-82А/АМ, бронеавтомобили повышенной защищённости «Тайфун-К», «Тайфун-У», «Тигр-М» с дистанционным управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ». Осуществляется полное перевооружение ракетных комплексов «Искандер» и продолжается поставка зенитных ракетных комплексов С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2», зарекомендовавшие себя, как одно из эффективных средств борьбы с высокоточным оружием и БПЛА. В войска поступают реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», самоходные артиллерийские установки «Мста-СМ».

Для качественного технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники разработаны мастерские, в том числе для сварочных, механических работ, заряда и обслуживания аккумуляторов, а также машины технической разведки.

Последние несколько лет большое внимание уделяется вопросам военного присутствия в Арктике. В связи с этим, уже приняты на снабжение двухзвенные вездеходы на гусеничном ходу для перевозки грузов и монтажа различного вооружения. Также на его базе разработано семейство арктических технических средств служб тыла из четырёх образцов: хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ, цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ, кухня арктическая КА-250/30ПМ, гусеничный топливомаслозаправщик ГТМЗ-14/30ПМ. Кроме этого, в настоящее время прорабатывается вопрос принятия на вооружение автомобилей марки КАМАЗ «Арктического исполнения».

В настоящее время проводится активная работа по разработке новых и модернизации существующих образцов ВВТ служб МТО – в текущем году спланировано завершить разработку 20 НИОКР. Также планируется принять на вооружение (снабжение) 60 новых образцов ВВТ, еще по 38-ми – провести государственные испытания.

проводится научно-исследовательская работа по созданию современных индивидуальных рационов питания военнослужащих в условиях экстремально холодного и жаркого климата.

Сотрудники представительств Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, приняли участие в открытии 107 российских воинских захоронений, 261 церемония проведена. Представительствами за последний год выявлено 161 ранее неизвестное воинское захоронение, паспортизировано 391 новое воинское захоронение, установлены персональные данные 32 тысяч захороненных.

Для обеспечения военнослужащих поступают новые образцы предметов военной формы одежды применительно к современным требованиям по эргономике, комплектующим материалам и условиям применения.

Неизменной традицией военнослужащих является верность служебному долгу. Это находит убедительное подтверждение при выполнении боевых и учебных задач, в том числе за приделами нашей страны, в ходе учений и морских походов, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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