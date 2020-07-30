30.07.2020 (23:15)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН стартовал «Топографический квадротлон» - самый зрелищный этап Всеармейского конкурса «Надёжный ориентир»

Очередной соревновательный день в рамках Всеармейского конкурса «Надёжный ориентир», проходящего в Серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого, внёс настоящую интригу в состязание. После индивидуального первенства все восемь команд, представляющие виды и рода Вооруженных Сил, а также военные округа и части непосредственного подчинения Топографической службы Вооружённых Сил РФ имели примерно равные шансы на победу, не обеспечив существенного отрыва от своих соперников.

Теперь конкурсанты выступали в составе расчётов в ходе самого зрелищного этапа конкурса «Топографический квадротлон». Первым элементом «командной гонки» стало спортивное ориентирование. Военным топографам с помощью обычного компаса – без профессионального спутникового оборудования и права на ошибку предстояло пройти шесть контрольных точек по заданным координатам местности в лесном массиве. Чем быстрее решалось задание – тем меньше затрачивалось времени и физических сил. Данный этап состязаний позволяет конкурсантам проявить себя как в военно-прикладной, так и профессиональной подготовке. В соревнованиях среди начальников расчетов, военным топографам предстоит измерять азимут и расстояния между условными знаками, наносить их на электронную карту, демонстрировать навыки работы на современной технике.

Затем специалистам предстояло на время преодолеть единую полосу препятствий (с метанием гранат, прохождением лабиринта, выполнением комплекса упражнений по стрельбе из штатного оружия (автомат АК-74М, ПМ).

Этап практической стрельбы тоже выполнялся на время. Это означает, что точные попадания «в десятку» не гарантируют победу, если конкурсант долго прицеливается.

Водители на автодроме с ювелирной точностью преодолели такие сложнейшие элементы как габаритные тоннели, рвы и холмы, крутили змейку и тоже на время демонстрировали филигранное мастерство вождения.

Справочно:

«Надежный ориентир» - это состязание подразделений топографической службы по военно-прикладной и профессиональной подготовке топографических подразделений. Конкурс позволит участникам соревнований проявить себя как в командном, так и индивидуальном первенстве.

В соревнованиях примут участие представители видов и родов войск ВС РФ, а также военных округов и команда Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ. Всего — 40 участников в составе восьми команд.

Помимо профессиональной подготовки, офицеры демонстрируют свои навыки в физической подготовке, отработке нормативов радиационной, химической и биологической защиты, а также огневой подготовке — выполнении упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 на дистанции до 400 метров и пистолета Макарова по подвижным и неподвижным целям на расстоянии от 25 до 50 метров.

Кроме того, участники будут соревноваться в умении проводить топогеодезические расчеты на время, определении номенклатуры листов электронных и топографических карт, а также в огневой, физической подготовке и радиационной, химической и биологической защите.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице