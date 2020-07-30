30.07.2020 (21:30)

Военнослужащие Западного военного округа обеспечат питьевой водой жителей города Дзержинск в Нижегородской области

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа обеспечат питьевой водой объекты социальной инфраструктуры и жителей города Дзержинск Нижегородской области.

Подразделения подвоза воды будут обеспечивать медицинские учреждения, детские дома и жилые районы города с 1 августа по поручению Командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

В городе Дзержинск планируется проведение ремонтных работ на водопроводных магистралях, в связи с чем будет прекращено холодное водоснабжение всех потребителей города и ближайших поселков.

Всего для обеспечения жизненно важных объектов и населения города выделено 10 автомобильных цистерн подвоза воды и задействовано свыше 50 военнослужащих. Единоразово будет восполнен запас воды более чем в 100 тонн для первой необходимости. По обращению Администрации города Дзержинск обеспечение жителей водой будет проводиться до момента восстановления водоснабжения.

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