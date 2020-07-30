30.07.2020 (20:45)

Военнослужащие ЗВО стали соорганизаторами оборонно-спортивных сборов для подростков Санкт-Петербурга и Ленобласти

В Ленинградской области на базе полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа завершилась первая смена оборонно-патриотических сборов для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Более 80 ребят на протяжении 19 дней проживали на территории войсковой части, готовясь и сдавая нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участвуя в тренировках по игровым видам спорта, тренингах, творческих мастерских, уроках сценического мастерства, лекциях SMM.

Каждый день сборов по видеосвязи с ребятами общались спортсмены мировой величины, известные общественные деятели, представители исполнительной и законодательной власти. Своим жизненным и профессиональным опытом поделился Роман Смирнов, ветеран боевых действий и капитан российской армии; Марат Узденов, Чемпион мира по грэпплингу и семикратный рекордсмен Мира; Мария Макарова, многократная чемпионка России и Европы по алтимат фрисби.

Также ребята познакомились с вооружением и военной техникой, военной формой и снаряжением, с ними были проведены занятия по начальной военной подготовке.

На территории сборов возвели спортивный комплекс с рингом, тренажерами, борцовскими коврами и полным комплектом спортивного инвентаря. Спортивный комплекс делился на зону кикбоксинга, зону бокса, зону борьбы и смешанных единоборств. Каждый участник сборов получил полный комплект экипировки. Ежедневные тренировки и мастер-классы проходили под руководством титулованных спортсменов, заслуженных мастеров спорта, чемпионов России, Европы и Мира.

Проект реализуется 4-й год подряд Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с Западным военным округом.

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