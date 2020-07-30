30.07.2020 (20:30)

Кубок командующего ЗВО будет разыгран в ходе начавшихся всеармейских соревнований «Командирские старты»

В соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии, дислоцированных на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны, стартовали всеармейские соревнования «Командирские старты» на кубок командующего войсками Западного военного округа.

В программе соревнований предусмотрены: военно-прикладные виды спорта, плавание на дистанции от 100 метров до 300 метров подтягивание на перекладине, упражнения с гирями, стрельба на меткость из пистолета Макарова (ПМ-1-10 патронов, ПМ 2- 20 патронов, ПМ 3 – 30 патронов). Все нормативы будут выполняться участниками в рамках своей возрастной категории.

По итогам соревнований комиссией будет определен состав сборной от соединений, потом предстоит армейский этап, окружной и всеармейский в Москве. В состав сборной команды ЗВО будет включено по 5 офицеров: командир соединения, командир батальона, по два командира роты и взвода.

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