30.07.2020 (20:15)

В Псковской области разведчики ЗВО десантировали грузы

В ходе проводимого сбора по воздушно-десантной подготовке в Псковской области, разведчики Западного военного округа доставили парашютным способом в тыл условного противника более 30 грузов.

В рамках занятия военнослужащие практиковались в подготовке грузов к десантированию, укладке и подготовке к применению грузовых парашютных систем, изучили устройство и принцип работы маркерных передатчиков и поисковых приёмников. Помимо этого, военнослужащие изучили порядок оборудования площадки для приёма грузов, отработали на практике взаимодействие с экипажами армейской и военно-транспортной авиации при подготовке и осуществлении десантирования.

Непосредственно на местности разведчики выполнили поиск на площадке приземления грузовых парашютных систем при помощи специальных поисковых приёмников, указывающих направление на закрепленный на грузе маркерный передатчик.

В занятии приняли участие более 150 военнослужащих, свыше 20 единиц автомобильной техники, вертолёты армейской и военно-транспортной авиации.

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