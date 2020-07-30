30.07.2020 (20:00)

Чемпион России по боксу Алексей Мазур потренировал кандидатов на военную службу по контракту в Санкт-Петербурге

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел в Санкт-Петербурге открытую тренировку для кандидатов на военную службу по контракту, проходящих проверочные мероприятия в пункте отбора Западного военного округа.

Акция «Тренировка с чемпионом» состоялась на открытом воздухе в Пионерском сквере города на Неве. Помимо кандидатов, в ней также приняли участие все желающие поклонники спорта и бокса. Алексей провел тренировку, поделился секретами мастерства, методическими особенностями спортивных занятий, а также напутствовал кандидатов на военную службу на успешную сдачу экзамена по физической подготовке.

Тренировка прошла в соответствии с противоэпидемическими рекомендациями, социальным дистанцированием и зонированием пространства.

Справочно:

Мастер спорта Российской Федерации международного класса, член сборной страны по боксу Алексей Мазур — чемпион России 2018 года, участник Европейских игр 2019 года, бронзовый призёр VII Всемирных военных игр в Китае, бронзовый призёр чемпионатов России 2015 и 2017 гг., победитель турниров Gee Bee International, Strandja International, Tammer Tournament, Кубка губернатора Санкт-Петербурга 2013, 2014, 2017 гг., двукратный финалист Кубка мира среди нефтяных стран, вице-чемпион России 2019 года в Самаре.

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