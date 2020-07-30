30.07.2020 (19:45)

В Саратовской области начался сбор с авиационными спасателями дальней авиации

В Саратовской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка начался сбор со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы дальней авиации Воздушно-космических сил.

Военнослужащие сначала в теории, а потом и на практике отработают аварийное покидание воздушного судна с выполнением практических прыжков с парашютом.

«Одной из особенностей данных занятий станет то, что участники мероприятия будут совершать прыжки с высоты около 1000 метров на площадку приземления ограниченных размеров с задержкой раскрытия парашюта. Опытные военнослужащие смогут обменяться опытом, продемонстрировать молодым специалистам особенности выполнения практических элементов сбора», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения майор Андрей Драгунов.

Десантирование будет проводиться с многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-8. Всего будет выполнено порядка 100 прыжков с парашютом.

Сбор продлится до 3 августа.

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