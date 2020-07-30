Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.07.2020 (19:45)

В Саратовской области начался сбор с авиационными спасателями дальней авиации

В Саратовской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка начался сбор со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы дальней авиации Воздушно-космических сил.

Военнослужащие сначала в теории, а потом и на практике отработают аварийное покидание воздушного судна с выполнением практических прыжков с парашютом.

«Одной из особенностей данных занятий станет то, что участники мероприятия будут совершать прыжки с высоты около 1000 метров на площадку приземления ограниченных размеров с задержкой раскрытия парашюта. Опытные военнослужащие смогут обменяться опытом, продемонстрировать молодым специалистам особенности выполнения практических элементов сбора», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения майор Андрей Драгунов.

Десантирование будет проводиться с многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-8. Всего будет выполнено порядка 100 прыжков с парашютом.

Сбор продлится до 3 августа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Специалисты инженерно-авиационной службы приступили к сборке самолета МиГ-29 для установки на территории Тверского СВУ
Экипажи транспортной авиации ЦВО выполнили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу
Ракетный комплекс «Кинжал» сможет получать целеуказания с борта модернизированного Ил-20М
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальневосточного полка дальней авиации ВКС выполнили полеты при высоких температурах

Метки:
Дальняя авиация , Военные сборы , ВВС , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false