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30.07.2020 (19:30)

В Североморск зашел учебный корабль Балтийского флота «Смольный»

Учебный корабль «Смольный» Балтийского флота, выполняющий задачи учебного похода в северных широтах, зашел в порт Североморск.

На борту корабля находятся более 100 курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «ВМА», проходящих морскую практику.

В ходе учебного похода курсанты проходят практику по штурманским дисциплинам, совершенствуют навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, а также дублируют обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Накануне захода в Североморск «Смольный» побывал в порту Архангельска. В ходе визита экипаж корабля и курсанты приняли участие в торжествах, приуроченных ко Дню Военно-Морского Флота. За время захода в Архангельск практиканты смогли ознакомиться с навигационными и гидрографическими особенностями арктического порта России, а также посетить достопримечательности города.

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» выйдет из Североморска 7 августа и возьмет курс на Северную Атлантику, где посетит с деловым заходом порт Брест.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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