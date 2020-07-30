30.07.2020 (19:15)

На полигоне в Мурманской области пройдут учения с боевой стрельбой зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Северного флота

Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, обеспечивающий прикрытие важных объектов одной из баз Северного флота, приступил к маршу на место проведения учебно-боевых стрельб в Печенгском районе Мурманской области, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки объединения ВВС и ПВО Северного флота в летнем периоде обучения.

На полигоне мотострелкового соединения Шары боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» выполнят стрельбу пушечным вооружением по воздушным и наземным целям.

В качестве мишеней будут использоваться специальные беспилотные летательные аппараты и макеты гусеничной и колесной техники. Мишени будут располагаться на удалении до четырех километров.

Ранее учение по обороне арктического острова от высадки морского десанта условного противника с применением ЗРПК «Панцирь-С1» отработал личный состав тактической группы Северного флота на острове Котельный в море Лаптевых. Боевые расчёты комплексов выполнили стрельбу артиллерией по наземным целям.

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