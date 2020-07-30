30.07.2020 (19:00)

Снайперы и артиллеристы ЦВО на учении под Самарой уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника

Артиллеристы и снайперы Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Самарской области уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника из 100-мм модернизированных противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» и крупнокалиберных винтовок 12,7-мм АСВК.

По замыслу учения, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» обнаружили мобильные незаконные вооруженные формирования и передали координаты на пункт управления.

Артиллеристы с замаскированных огневых позиций точными выстрелами уничтожали технику на дальностях от 2 до 5 километров огнем из орудий МТ-12 «Рапира», используя бронебойные подкалиберные боеприпасы. Поддержку артиллеристам обеспечили снайперы, которые отрабатывали уничтожение гранатометных расчетов и снайперов условного противника.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

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