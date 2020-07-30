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30.07.2020 (18:45)

В Петрозаводском президентском кадетском училище завершились вступительные испытания, впервые проводившиеся онлайн

В Петрозаводском президентском кадетском училище завершились вступительные испытания, впервые проводившиеся онлайн.

К участию в испытаниях было допущено около 150 кандидатов из нескольких десятков регионов страны. В ходе сдачи испытаний члены приёмной комиссии с помощью интернет-трансляций выходили на связь с кандидатами.

Члены комиссии отметили высокий общеобразовательный уровень кандидатов и тот факт, что результаты испытаний превысили показатели предыдущих приемных кампаний.

Для дальнейшего обучения в Петрозаводское президентское кадетское училище будут зачислены 120 детей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Кадетский корпус , Западный военный округ , Социальное развитие
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