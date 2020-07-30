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30.07.2020 (18:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье рассказали юнармейцам о генерал-лейтенанте Александре Лебеде

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев урок мужества, посвященный 28-й годовщине ввода российских миротворцев в Приднестровье.

В рамках лекции военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали будущим защитникам Отечества об истории конфликта 1992 года, в результате чего ввели российских миротворцев и остановили конфликт, а также создали Зону безопасности.

В ходе урока мужества юнармейцам рассказали о командующем 14-й общевойсковой армией (прародительница ОГРВ ПРРМ) генерал-лейтенанте Александре Лебеде, под руководством которого и началась миротворческая операция в Приднестровье.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Юнармия
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