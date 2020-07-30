30.07.2020 (18:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье рассказали юнармейцам о генерал-лейтенанте Александре Лебеде
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев урок мужества, посвященный 28-й годовщине ввода российских миротворцев в Приднестровье.
В рамках лекции военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали будущим защитникам Отечества об истории конфликта 1992 года, в результате чего ввели российских миротворцев и остановили конфликт, а также создали Зону безопасности.
В ходе урока мужества юнармейцам рассказали о командующем 14-й общевойсковой армией (прародительница ОГРВ ПРРМ) генерал-лейтенанте Александре Лебеде, под руководством которого и началась миротворческая операция в Приднестровье.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия.