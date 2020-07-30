30.07.2020 (18:15)

Мотострелки ЗВО отразили атаку условных террористов на военный объект в Ленинградской области

В мотострелковом соединении Западного военного округа (ЗВО), дислоцированном в Ленинградской области, прошла тренировка по противодействию терроризму.

Подразделения антитеррора были подняты по тревоге и оперативно прибыли к контрольно-пропускной пункт военного городка, где провели блокирование объекта. По замыслу учения, здание было захвачено и удерживалось незаконным вооруженным формированием. Под прикрытием бронетехники и дымов мотострелки провели штурм КПП, в котором было обнаружено взрывное устройство, подготовленное к подрыву. Оценив ситуацию, командир подразделения антитеррора принял решение на разминирование устройства на месте. Благодаря умелым действиям входящих в состав подразделения антитеррора сапёров взрывное устройство было обезврежено и вывезено в безопасное место.

При проведении тренировки действия подгрупп подразделения координировались с использованием информации, полученной от расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Также в ходе мероприятия были отработаны вопросы оказания медицинской помощи при ранениях и травмах, проведения химической и инженерной разведки.

К занятию привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной техники, использовано свыше 1000 имитационных средств, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию, взрывпакеты и дымовые гранаты.

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