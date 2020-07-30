30.07.2020 (18:00)

Российских миротворцев поздравили с годовщиной миротворческой операции в Приднестровье

Командование российского воинского контингента миротворческих сил (РВК МС) поздравило личный состав, несущий службу на контрольно-пропускных пунктах в Зоне безопасности, с 28-й годовщиной со дня начала миротворческой операции в Приднестровье.

Российские военнослужащие были поощрены ценными подарками и грамотами. Для миротворцев внесены коррективы в рацион питания — личный состав, несущий службу в суточных нарядах, на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах в Зоне безопасности, получает праздничные блюда на каждый приём пищи.

В этом году в Приднестровье отметили 28-ю годовщину ввода российских миротворцев в регион. За все это время, включая текущий год, в Зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки в регионе.

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