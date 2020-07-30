30.07.2020 (17:45)

В Подмосковье стартовал этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою

В Московской области стартовал этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою, посвящённого памяти Героев Российской Федерации подполковника Олега Ильина и лейтенанта Александра Соломатина.

На соревнования прибыли более 90 военнослужащих, представляющих Южный, Центральный, Восточный и Западный военные округа, Главное управление Минобороны России, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы и Северный флот.

В состав команды Западного военного округа (ЗВО) вошли победители отборочных этапов, прошедших в соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии, дислоцированных на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны.

В программе соревнований — бои в семи весовых категориях.

Для предотвращения распространения вирусных заболеваний все участники турнира прошли предварительное тестирование, осуществляется контроль термометрии и медицинское сопровождение.

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