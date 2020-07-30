Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.07.2020 (17:30)

Специалисты инженерно-авиационной службы приступили к сборке самолета МиГ-29 для установки на территории Тверского СВУ

В Тверской области на базе технико-эксплуатационной службы соединения военно-транспортной авиации специалисты инженерно-авиационной службы приступили к сборке истребителя МиГ-29, предназначенного для установки на территории Суворовского военного училища.

Данный самолет войдет в экспозицию вооружения и военной техники, которая откроется в Тверском СВУ 1 сентября 2020 г. В состав экспозиции также войдут танк Т-72, боевая машина пехоты БМП-1, ракетное вооружение, зенитный ракетный комплекс и другие образцы.

Ранее истребитель МиГ-29 был доставлен самолетом Ан-22 из Московской области. Перевозка осуществлялась в разобранном виде.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Молодые лётчики Северного флота отработали пилотирование в Арктике
Экипажи транспортной авиации ЦВО выполнили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу
Ракетный комплекс «Кинжал» сможет получать целеуказания с борта модернизированного Ил-20М
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальневосточного полка дальней авиации ВКС выполнили полеты при высоких температурах

Метки:
Самолеты , ВВС , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false