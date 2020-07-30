30.07.2020 (17:30)
Специалисты инженерно-авиационной службы приступили к сборке самолета МиГ-29 для установки на территории Тверского СВУ
В Тверской области на базе технико-эксплуатационной службы соединения военно-транспортной авиации специалисты инженерно-авиационной службы приступили к сборке истребителя МиГ-29, предназначенного для установки на территории Суворовского военного училища.
Данный самолет войдет в экспозицию вооружения и военной техники, которая откроется в Тверском СВУ 1 сентября 2020 г. В состав экспозиции также войдут танк Т-72, боевая машина пехоты БМП-1, ракетное вооружение, зенитный ракетный комплекс и другие образцы.
Ранее истребитель МиГ-29 был доставлен самолетом Ан-22 из Московской области. Перевозка осуществлялась в разобранном виде.
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