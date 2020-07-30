30.07.2020 (17:15)

Минно-тральные силы Тихоокеанского флота пополнятся новейшими кораблями противоминной обороны

Главное командование ВМФ приступило к оснащению минно-тральных сил Тихоокеанского флота новейшими кораблями противоминной обороны проекта 12700. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

По его словам, первый корабль противоминной обороны «Яков Баляев» в серии кораблей проекта 12700, строящихся для Тихоокеанского флота на Средне-Невском судостроительном заводе, начал межфлотский переход из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот.

Обеспечение межфлотского перехода от причала завода в Санкт-Петербурге до места базирования на Тихоокеанском флоте обеспечивают экипаж корабля и сдаточная команда (входит в Объединённую судостроительную корпорацию). В зависимости от условий навигационной обстановки переход займёт от полутора до двух месяцев.

По прибытии на Тихоокеанский флот корабелы Средне-Невского судостроительного завода экипаж и представители контрагентских организаций приступят к подготовке корабля ПМО «Яков Баляев» к заводским ходовым испытании. Планируется, что корабль будет принят в состав ВМФ и пополнит минно-тральные силы Тихооокеанского флота в конце 2020 года.

«Яков Баляев» был заложен в декабре 2017 года. Он стал четвёртым кораблём проекта 12700, построенным Средне-Невским судостроительным заводом. Ранее верфь передала ВМФ три корабля проекта. Сегодня на предприятии в разной степени готовности находятся еще четыре корабля этого проекта – «Георгий Курбатов», «Пётр Ильичёв», «Анатолий Шлемов» и «Лев Чернавин».

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы, к достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Справочно:

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»:

водоизмещение - 890 тонн; длина - 62 м; ширина - 10 м; полная скорость хода - 16 узлов; экипаж - 44 чел.

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