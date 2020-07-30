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30.07.2020 (16:30)

Молодые лётчики Северного флота отработали пилотирование в Арктике

Экипажи самолётов МиГ-31, Су-33 и Су-24 отдельного смешанного и корабельного истребительного авиаполков армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В ходе полётов основной упор делался на подготовку молодых летчиков и совершенствование их летных навыков.

К отработке элементов пилотирования было привлечено 12 истребителей-перехватчиков МиГ-31 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка, а также шесть палубных истребителей Су-33 корабельного истребительного авиаполка. В полётах приняли участие более 20 экипажей. В общей сложности летчики провели в воздухе порядка 24 часов.

По итогам летной смены молодые пилоты повысили уровень летной подготовки и были допущены к выполнению более сложных упражнений.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Морская авиация , Самолеты , Боевая подготовка
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