30.07.2020 (16:15)
Арктическая группировка Северного флота готовится к очередному походу по Севморпути
Отряд кораблей и судов из состава арктической группировки Северного флота приступил к этапу непосредственной подготовки к девятому походу по трассе Северного морского пути.
Поход состоится под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, который уже несколько раз возглавлял подобные мероприятия в прошлые годы, когда ещё занимал должность командующего Кольской флотилией разнородных сил СФ.
Группировка традиционно будет состоять из большого противолодочного корабля и двух больших десантных кораблей, а также судов обеспечения. В общей сложности восемь кораблей и судов. Походный штаб будет размещён на БПК «Североморск». Он же станет флагманом отряда.
В настоящее время корабли и суда отряда проходят слаживание в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — Североморска. Вчера они вернулись из Баренцева моря, где отработали задачи совместного маневрирования и ряд общекорабельных учений. БПК «Североморск» обеспечил работу палубных лётчиков и принял на борт два вертолёта Ка-27.
Перед арктическим походом моряки из состава экипажей кораблей и судов, а также прикомандированного личного состава прошли плановое медицинское обследование и тестирование на новую коронавирусную инфекцию.