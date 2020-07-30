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30.07.2020 (16:15)

Арктическая группировка Северного флота готовится к очередному походу по Севморпути

Отряд кораблей и судов из состава арктической группировки Северного флота приступил к этапу непосредственной подготовки к девятому походу по трассе Северного морского пути.

Поход состоится под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, который уже несколько раз возглавлял подобные мероприятия в прошлые годы, когда ещё занимал должность командующего Кольской флотилией разнородных сил СФ.

Группировка традиционно будет состоять из большого противолодочного корабля и двух больших десантных кораблей, а также судов обеспечения. В общей сложности восемь кораблей и судов. Походный штаб будет размещён на БПК «Североморск». Он же станет флагманом отряда.

В настоящее время корабли и суда отряда проходят слаживание в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — Североморска. Вчера они вернулись из Баренцева моря, где отработали задачи совместного маневрирования и ряд общекорабельных учений. БПК «Североморск» обеспечил работу палубных лётчиков и принял на борт два вертолёта Ка-27.

Перед арктическим походом моряки из состава экипажей кораблей и судов, а также прикомандированного личного состава прошли плановое медицинское обследование и тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли , Арктика
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