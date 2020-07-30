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30.07.2020 (16:00)

Тактико-специальное занятие с участием курсантов военного учебного центра завершилось под Екатеринбургом

Тактико-специальное занятие с курсантами военного учебного центра Уральского федерального университета, обучающимися на кафедре воздушно-космических сил, завершилось сегодня под Екатеринбургом.

В ходе практического занятия курсанты под руководством преподавателей отработали прикрытие и наземную оборону позиционного района зенитного ракетного дивизиона. Затем в составе учебных групп курсанты выполнили сборку-разборку автомата АК-74, практическую стрельбу и сдали норматив по надеванию противогаза и общевойскового защитного костюма.

Для повышения реалистичности учебно-боевой обстановки в ходе занятия были применены средства шумовой и дымовой имитации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Специальная подготовка
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