30.07.2020 (16:00)
Тактико-специальное занятие с участием курсантов военного учебного центра завершилось под Екатеринбургом
Тактико-специальное занятие с курсантами военного учебного центра Уральского федерального университета, обучающимися на кафедре воздушно-космических сил, завершилось сегодня под Екатеринбургом.
В ходе практического занятия курсанты под руководством преподавателей отработали прикрытие и наземную оборону позиционного района зенитного ракетного дивизиона. Затем в составе учебных групп курсанты выполнили сборку-разборку автомата АК-74, практическую стрельбу и сдали норматив по надеванию противогаза и общевойскового защитного костюма.
Для повышения реалистичности учебно-боевой обстановки в ходе занятия были применены средства шумовой и дымовой имитации.
Новости по теме:
Экипажи транспортной авиации ЦВО выполнили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу
Радиотехнические войска ЦВО наращивают радиолокационное поле в рамках тактического учения в Пермском крае
Метки: