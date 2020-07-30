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30.07.2020 (15:45)

Экипажи транспортной авиации ЦВО выполнили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу

Экипажи самолетов и вертолетов отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу и неподготовленную площадку в рамках летно-тактического учения в Красноярском крае.

В ходе летно-тактического учения транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и вертолеты Ми-8 отдельной смешанной авиационной эскадрильи ЦВО, дислоцирующейся в Новосибирской области, совершили перелет в Красноярский край, преодолев около 1000 километров. Экипажи выполнили посадку самолетов на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, с сокращением тормозной дистанции, а также приземление вертолета на неподготовленную площадку. Кроме того, экипажи отработали задачи по переброске личного состава, транспортировке вооружения, боеприпасов и материальных средств.

В летно-тактическом учении транспортной авиации ЦВО задействовано более 10 самолетов Ан-12, Ан-26 и вертолетов Ми-8, а также около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Самолеты , Центральный военный округ , ВВС , Боевая подготовка , ВКС
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