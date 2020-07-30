30.07.2020 (15:30)

В Оренбургской области расчеты комплексов РЭБ учились подавлять связь противника

На Тоцком полигоне в Оренбургской области беспилотники войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) подавили связь диверсионных групп условного противника.

Подразделения РЭБ широко использовали модернизированные комплексы на базе беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10», которые входят в комплекс «Леер-3». На фоне сложной помеховой обстановки военнослужащие отработали ведение воздушной разведки, определения координат источников связи, перехват радиопереговоров и подавление каналов связи условного противника. Также в ходе практических действий были выполнены нормативы по развертыванию подвижных комплексов РЭБ из походного положения в боевое.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Застава».

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