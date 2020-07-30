30.07.2020 (15:15)

Военнослужащие ЦВО создали многоуровневую систему разведки на учении в Сибири и на Урале

Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в рамках специального учения, проходящего на полигонах в Челябинской, Новосибирской и Свердловской областях, создали многоуровневую систему разведки.

Воздушная составляющая системы представлена группировкой беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон-СВ» и «Тахион», сопряженных с комплексами разведки, управления и связи «Стрелец». Операторы беспилотных летательных аппаратов отрабатывают оперативную идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, выдачу целеуказаний и передачу данных на полевые пункты управления для организации огневого поражения.

Наземную разведку переднего края и тактической глубины районов, занятых условным противником, обеспечивают расчеты оптико-электронных комплексов «Ирония» и станций ближней разведки «Фара» и «Соболятник». Действуя в составе автоматизированной информационной сети, военнослужащие ведут наблюдение и классифицируют разведанные цели в различных условиях обстановки.

Всего к учению привлечены более 1,5 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений ЦВО, задействовано свыше 500 единиц специальной техники.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб округа расположен в Екатеринбурге.

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