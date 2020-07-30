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30.07.2020 (15:00)

Радиотехнические войска ЦВО наращивают радиолокационное поле в рамках тактического учения в Пермском крае

Расчеты радиолокационных станций (РЛС) радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО) в рамках первого этапа тактического учения совершили марш из пункта постоянной дислокации и приступили к выполнению задач по наращиваю радиолокационного поля в новом позиционном районе в Пермском крае.

Специалисты радиотехнических войск отработали развертывание, маскировку станций и заступили на боевое дежурство по мониторингу воздушного пространства региона.

В рамках тактического учения, которое завершится в начале сентября, расчеты РЛС «Небо», «Гамма» и «Каста» совместно с расчетами зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» отработают более 300 задач по обнаружению, перехвату и уничтожению различных типов воздушных целей.

Всего привлечены около 100 военнослужащих, задействовано более 20 единиц военной и специальной техники радиотехнических войск ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Учения
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