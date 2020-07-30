30.07.2020 (14:45)

Более 1000 военных связистов ЦВО привлечены к учению по управлению войсками в двух регионах РФ

Более 1000 военнослужащих соединений и частей связи Центрального военного округа (ЦВО) участвуют в учении по организации системы управления войсками. Учение проходит на полигонах Оренбургской и Кемеровской областей и завершится в начале августа.

В ходе маневров специалисты войск связи ЦВО совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач и развернули многоуровневую систему управления войсками на основе защищенных радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи. Военнослужащие отрабатывают поддержание устойчивости и работоспособности системы связи в ходе подготовки к ведению наступательных, оборонительных и разведывательно-поисковых действий в условиях радиоэлектронного подавления и РХБ заражения местности.

На учении задействованы экипажи современных станций связи Р-160-0,5, цифровых комплексов П-240И-4 «Переселенец», а также подвижных командных пунктов АПЕ-5К и П230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Всего к учению привлечены более 1000 специалистов подразделений связи ЦВО, задействоано свыше 400 единиц специальной техники.

Маневры специалистов войск связи являются составляющей процесса подготовки к крупнейшему двустороннему учению ЦВО, которое пройдет в середине августа. Впервые в 2020 году к двустороннему учению привлекаются общевойсковые армии ЦВО, дислоцированные в Сибири и Поволжье.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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