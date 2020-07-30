30.07.2020 (14:30)

Гранатометчики ЦВО уничтожили бронетехнику условного противника под Самарой

Гранатометчики мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, уничтожили бронетехнику условного противника.

Военнослужащие отработали комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых оценивались навыки ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

Кроме того, с гранатометчиками были проведены занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.

Заключительной частью занятий стали зачетные практические стрельбы, на которых гранатометчики поразили мишени, имитирующие живую силу и боевую технику противника, из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

В практических действиях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

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