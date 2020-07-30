Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.07.2020 (14:30)

Гранатометчики ЦВО уничтожили бронетехнику условного противника под Самарой

Гранатометчики мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, уничтожили бронетехнику условного противника.

Военнослужащие отработали комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых оценивались навыки ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

Кроме того, с гранатометчиками были проведены занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.

Заключительной частью занятий стали зачетные практические стрельбы, на которых гранатометчики поразили мишени, имитирующие живую силу и боевую технику противника, из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

В практических действиях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные железнодорожники ЦВО за несколько часов навели наплавной мост на учении в Хакасии
Зенитчики 41-й общевойсковой армии из Сибири убыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области на учение
Саперы 150-й мотострелковой дивизии ЮВО совершенствуют навыки поиска и обезвреживания мин и фугасов в Ростовской области
Более 1,5 тыс. связистов ЮВО на Северном Кавказе осваивают новейшие цифровые комплексы

Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false