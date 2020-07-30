30.07.2020 (14:15)

Военные железнодорожники ЦВО за несколько часов навели наплавной мост на учении в Хакасии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные железнодорожники ЦВО за несколько часов навели наплавной мост на учении в Хакасии

В железнодорожном соединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Хакасии, завершилось специальное учение, в рамках которого военнослужащие навели наплавной мост протяжённостью более 450 метров.

По замыслу мероприятия, противник с помощью высокоточного оружия разрушил действующую железнодорожную переправу через реку Енисей вблизи Абакана. Личный состав соединения по тревоге совершил марш в район выполнения задачи.

В первый день учения военнослужащие отработали задачи по противодействию диверсионно-разведывательной группе с применением условным противником отравляющего вещества на объекте выполнения работ.

На втором этапе учения военные инженеры выполнили весь комплекс работ по строительству обхода железнодорожного моста через реку Енисей. И после отражения всех атак по наплавной мостовой переправе прошел железнодорожный состав, колона колесной боевой техники и пешие подразделения.

К учению, которое прошло с 28 по 29 июля, привлекались более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц специальной техники.

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