30.07.2020 (14:00)

Зенитчики 41-й общевойсковой армии из Сибири убыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области на учение

Зенитные ракетные дивизионы соединения противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Алтайском крае и Кемеровской области, убыли на межвидовой полигон Капустин Яр (Астраханская обл.), для участия в тактическом учении с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», «Оса», «Стрела-10М».

Военнослужащие осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы. Военными эшелонами подразделения преодолеют более 2,5 тыс. км и совершат 60-км марш по пересеченной местности к месту сбора.

При подготовке к основному этапу учения зенитчики отработают задачи по защите своих войск от ударов с воздуха, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления, поражению скоростных малоразмерных целей на тренажерах, а также выполнят нормативы по развертыванию зенитного ракетного комплекса и приведению его в готовность к применению.

К учению привлечены более 500 военнослужащих, задействоано около 100 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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