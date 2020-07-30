30.07.2020 (13:30)

Ученые Технополиса «ЭРА» разработали облегченный пауэрбанк для военного оборудования на водородном топливе

Ученые Военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе разработали портативное зарядное устройство для военного оборудования, которое не требует перезарядки от генератора, так как оснащено водородным топливным элементом длительного хранения, одним из преимуществ которого по сравнению с зарубежными аналогами является вес в пределах 1,5 кг, что важно при его эксплуатации как в учебной обстановке, так и в полевых условиях, когда военнослужащие находятся в полной экипировке.

«Это портативное зарядное устройство на базе электрохимических генераторов, благодаря которому возможно заряжать, например, военные рации, навигационные устройства, лазерные дальномеры, все, что работает от аккумуляторных батарей в полевых условиях. В зависимости от исполнения это зарядное устройство может выдавать до 150 Вт мощности. Устройство оснащено водородным топливным элементом: за счет соединения водорода с металлом обеспечивается его длительное хранение, продуктами реакции являются вода и углекислый газ, то есть он безвреден для окружающей среды», – рассказал оператор четвертой научной роты Егор Виноградов.

Он также отметил то, что данное изобретение не требует перезарядки, что также важно при использовании в полевых условиях. По его словам, если для обычного пауэрбанка потребовалась бы перезарядка от дизельного или бензинового генератора, то в новом устройстве необходимо просто сменить водородный топливный элемент, который весит прядка 450 г. На максимальной мощности время заряда оборудования от устройства не превышает 2 ч, разработка будет презентована на форуме «АРМИЯ-2020», затем планируется наладить серийное производство устройства.

Справочно:

В Технополисе «ЭРА» созданы научно-исследовательские лаборатории, которые оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по 14 научным направлениям таким, как робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, малые космические аппараты, морское, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта и др.

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