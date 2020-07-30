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30.07.2020 (13:15)

На форуме «АРМИЯ-2020» пройдет брифинг, посвященный использованию технологий искусственного интеллекта в комплексах связи

На полях Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет брифинг «Перспективы использования технологий искусственного интеллекта в комплексах связи двойного назначения».

Повестка мероприятия предполагает обсуждение перспектив использования технологий искусственного интеллекта в комплексах связи двойного назначения.

В брифинге примут участие специалисты Минобороны России, образовательных учреждений и организаций, а также представители научного сообщества и деловых кругов.

Ожидается, что по итогам обсуждения будут определены направления решения проблемных вопросов, возникающих при использовании технологий искусственного интеллекта.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы МВТФ «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума Rusarmexpo.ru.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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