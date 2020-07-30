30.07.2020 (13:00)

В этом году Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» расширит свою географию

В этом году Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» расширяет свою географию. Кроме традиционных мест проведения его мероприятий (Конгрессно-выставочный центр «Патриот», аэродром Кубинка, полигон Алабино, Северный флот и все военные округа) будет впервые задействован полигон Ашулук, на базе которого будет представлена уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщил начальник управления (конгрессно-выставочной деятельности) ГУНИД МО РФ полковник О. Кулаковского

Общая площадь выставочной экспозиции составит более 320 000 квадратных метров. Для проведения мероприятий научно-деловой программы будут задействованы 49 конференц-залов и переговорных комнат Конгрессно-выставочного центра, оборудованных удобными креслами, климатическими комплексами, мощным мультимедийным оборудованием и средствами связи. Последние позволяют за счет технических средств расширять географию участников научно-деловой программы от Калининграда до Камчатки, а также не ограничиваться территорией нашей страны и в режиме телемоста подключать самые удаленные уголки планеты.

В центральном выставочном павильоне подготовлены переговорные комнаты для проведения двусторонних встреч руководства страны, Минобороны России, Минпромторга России и других федеральных органов исполнительной власти с главами делегаций иностранных государств.

Таким образом, возможности территории и объектов КВЦ «Патриот» полностью соответствуют требованиям проведения Форума. Будут созданы максимально комфортные условия, как для участников, так и для его посетителей.

С каждым годом требования к отбору участников Форума из числа предприятий ОПК и их экспонатов возрастают. Основной критерий отбора экспонатов – это инновационность, новизна и перспективность применения в интересах обороны и безопасности, а также в различных отраслях экономики.

Кроме того, особое внимание было уделено экспонатам, представляющим производимую предприятиями ОПК продукцию двойного назначения в рамках диверсификации оборонной промышленности.

Традиционно на уличной площадке КВЦ «Патриот» будет развернута специализированная экспозиция, на которой будет представлено 10 единиц самых перспективных образов вооружения и техники, разработанными отечественными оружейниками по заказу Министерства обороны.

Особенностями статической экспозиции Минобороны России в этом году станут экспозиция, сформированная под эгидой Военного инновационного технополиса «ЭРА», которая будет посвящена инновационной деятельности Минобороны России и продемонстрирует разработки технополиса «ЭРА», научных рот, а также проекты, отобранные в вузах и научно-исследовательских организациях Минобороны России в рамках проведения «Дней инноваций». Всего будет представлено около 60 новых разработок.

В демонстрационно-выставочных павильонах Государственной корпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Концерн «Калашников» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» пройдет Международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России», в рамках которой предприятиями отечественной оборонной промышленности будут представлены наиболее интересные и перспективные образцы своей продукции и технологий.

Для зарубежных партнеров в отдельном павильоне акционерного общества «Рособоронэкспорт» будет представлена экспозиция экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники, а на открытой площадке – экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения.

Значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера Форума на аэродроме Кубинка, на которой будет представлена широкая линейка продукции авиационной промышленности: от ретро до самых современных и перспективных образцов авиационного вооружения и техники. Предусмотрены специализированные экспозиции военно-транспортной авиации, дальней авиации, вертолетной техники, авиации специального назначения, беспилотной авиации, ретро-авиатехники.

Учитывая главную особенность форума 2020 года – одновременное проведение с Армейскими международными играми, в рамках статической экспозиции будут развернуты площадки «Клуба болельщиков» по 30 конкурсам Игр.

Министерством обороны в рамках статического показа задействуется более 370 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В общей сложности, мы ожидаем участие в выставочной экспозиции форума более 1,5 тысяч предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тысяч образцов своей продукции и технологий.

На открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в режиме свободного доступа будет организована специализированная экспозиция перспективных образцов ВВСТ. Среди экспонатов будут представлены такие образцы, как уже находящиеся на слуху, не имеющие мировых аналогов, основной боевой танк Т-14 «Армата» и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 «Армата» с боевым модулем «Кинжал», а также другие перспективные образцы.

На сегодняшний день участие в форуме своих делегаций подтвердили 40 государств, из которых 10 – делегаций высокого уровня (Армения, Беларусь, Бразилия, Греция, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, ЦАР, Южная Осетия).

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