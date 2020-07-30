30.07.2020 (12:45)

Саперы 150-й мотострелковой дивизии ЮВО совершенствуют навыки поиска и обезвреживания мин и фугасов в Ростовской области

На полигоне Кадамовский в Ростовской области с военнослужащими инженерно-саперного подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) начались полевые занятия, в ходе которых они будут совершенствовать навыки по поиску мин и фугасов.

В рамках полевого выхода инженеры совершили марш на полигон, где по плану боевой подготовки в течение месяца с ними будут проводиться практические занятия.

В первый день полевого выхода военнослужащими были отработаны вопросы поиска и обезвреживания мин, фугасов и других взрывоопасных предметов при ведении инженерной разведки в ходе продвижения войск.

В занятиях принимают участие все военнослужащие инженерно-саперного подразделения 150-й мотострелковой дивизии ЮВО. Задействованы все образцы инженерной техники, современное оборудование и минно-розыскные собаки.

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