30.07.2020 (12:30)

Военнослужащие высокогорных подразделений преодолели горную реку Терскол в Приэльбрусье

Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии в ходе второго этапа всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», который проходит в Приэльбрусье на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол», преодолели горную реку Терскол.

Подразделения в полном составе с оружием и снаряжением выполнили седьмую специальную задачу конкурса «Навесная переправа через горную реку». Военнослужащие оборудовали навесную переправу через реку. Участники продемонстрировали навыки выбора опор на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением. «Надо было видеть, как после старта представители групп устремляются к реке и в длинном прыжке входят в воду уже на середине русла. Ещё 2-3 секунды, и они практически одновременно выходят на сушу», – рассказал вице-президент Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин.

«В силу того, что вторая водная преграда конкурсного маршрута не так велика и полноводна, как Баксан, – поясняет Иван Душарин, – парни стали применять прыжок с разбега в штатной экипировке. Понятно, что весь бурный поток им таким способом преодолеть не удаётся. Но, как минимум, половину пути они перепрыгивают».

Первый военнослужащий, который переправлялся через горную реку вброд, крепил веревки переправы к опоре. Посредством специального альпинистского грузоподъёмного устройства закреплённые на двух берегах верёвки натягивались, и по ним переправлялись первые военнослужащие. В среднем командам требовалось 10-15 секунд, чтобы переправить одного человека на противоположный берег. Следом тем же методом транспортировались рюкзаки.

По итогам всероссийского этапа соревнования будет назван лучший альпинистский взвод в составе 12 военнослужащих, который представит Россию на международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» в августе с.г.

Справочно:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд. В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках Всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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