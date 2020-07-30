30.07.2020 (12:15)

В Ростовской области выявили сильнейших офицеров-многоборцев 8-й общевойсковой армии ЮВО

В Новочеркасске состоялся чемпионат 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по летнему офицерскому троеборью.

Более 70 офицеров - представителей 18 сборных команд воинских частей и соединений из Ростовской и Волгоградской областей соревновались в таких дисциплинах как бег, плавание и стрельба из пистолета Макарова.

По итогам соревнований первое место заняла сборная команда 150-й мотострелковой дивизии.

22 спортсмена выполнили или подтвердили нормативы для присвоения спортивных разрядов по военно-спортивному многоборью.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда общевойсковой армии для участия в чемпионате ЮВО в Ростове-на-Дону по военно-спортивному многоборью в дисциплине «летнее офицерское троеборье».

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