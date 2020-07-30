30.07.2020 (12:00)

Более 1,5 тыс. связистов ЮВО на Северном Кавказе осваивают новейшие цифровые комплексы

Более 1,5 тыс. связистов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае привлечены к полевому выходу на специализированных полигонах.

Военнослужащим предстоит совершенствовать навыки развертывания автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, полевых подвижных пунктов управления, узлов связи, проведения комплексных тренировок в различных диапазонах частот, а также освоить радиорелейную станцию связи Р-419-МП «Андромеда-Д» на базе автомобиля КамАЗ, унифицированные радиостанции Р-166-0,5 на базе бронетранспортера БТР-80, модернизированные аппаратные и другую технику.

Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения время на развертывание и настройку аппаратуры сократилось в три раза, а дальность связи увеличилась в два раза.

На завершающем этапе подготовки связисты выполнят нормативы по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи и проведут комплексные тренировки в различных диапазонах частот.

В полевых занятиях задействовано около 300 единиц специальной техники связи, в их числе комплексы автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, которые поступили в подразделения связи 49-й армии ЮВО в начале года для оснащения полевых пунктов управления. Комплексы предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

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