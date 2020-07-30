30.07.2020 (11:45)

Артиллерию большой мощности ЮВО задействовали в ходе учения на Северном Кавказе

Артиллерия большой мощности Южного военного округа (ЮВО) уничтожила важные объекты условного противника в ходе учения в горах Северного Кавказа. Этап боевой стрельбы проведен в рамках двустороннего тактического учения батальонных тактических групп артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Ингушетии.

На полигоне Тарское в Северной Осетии расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами выполнили воздушную разведку и вскрыли позиции артиллерийских систем условного противника. Данные были переданы на командный пункт батарей.

Огневой удар нанесли подразделения артиллерии большой мощности, в том числе батареи 240-миллиметровых самоходных минометов «Тюльпан» и 203-миллиметровых самоходных пушек «Малка».

После выполнения задачи по уничтожению важных целей артиллерийские подразделения совершили противоогневой манёвр и поразили сосредоточенным огнем опорные пункты условного противника.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение свыше 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

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