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30.07.2020 (11:30)

Ракетный комплекс «Кинжал» сможет получать целеуказания с борта модернизированного Ил-20М

Модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М введен в эксплуатацию в Южном военном округе (ЮВО). Церемония ввода в строй воздушного судна состоялась на одном из аэродромов в Ростовской области. Главной особенностью модернизации самолета специалисты считают возможность выдачи целеуказаний по защищенному каналу связи непосредственно на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Ранее сообщалось, что комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в зоне ответственности ЮВО.

Кроме того, новый самолет-разведчик оснащен современными комплексами радиоэлектронной, радиотехнической и оптико-электронной разведки, а также позволяет вести радиоперехват в широком спектре частот.

Модернизированный Ил-20 способен выполнять задачи в любых погодных условиях, а новейшее оборудование – обнаруживать малоразмерные объекты в воздухе, вести видео и фотосъемку высокого разрешения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Самолеты , Южный военный округ , ВВС , ВКС
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