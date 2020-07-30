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30.07.2020 (11:15)

В Ростове-на-Дону стартовало первенство штаба ЮВО по стрельбе из штатного оружия

В Ростове-на-Дону стартовало первенство штаба Южного военного округа (ЮВО) по стрельбе из штатного оружия. В нем принимают участие генералы и офицеры управлений, отделов и служб управления округа.

Каждому участнику соревнований предстоит произвести три пробных (пристрелочных) и десять зачетных выстрелов из пистолета Макарова по грудным мишеням с расстояния 25 м.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, будет израсходовано более 2 тыс. патронов.

Коллегия из судей-экспертов в пулевой стрельбе определит победителей в командном и личном зачетах. Лучшие стрелки будут поощрены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Соревнования
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