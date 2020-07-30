30.07.2020 (11:00)
На полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии начались сборы с гранатометчиками российской военной базы
Гранатомётчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке стрелковых упражнений в рамках полевых сборов в горных условиях.
Комплекс занятий с более чем 500 военнослужащими-гранатомётчиками РПГ-7 и расчетами АГС-17 из разнородных подразделений соединения пройдёт в этом месяце в условиях горно-лесистой местности полигона Цабал и на побережье Черного моря на полигоне Нагвалоу.
Военнослужащие отработают тактические действия в полевых условиях, усовершенствуют навыки в скрытом передвижении, правильному выбору и оборудованию огневых позиций, наведении и разведке целей.
Также с гранатометчиками состоятся практические занятия, в рамках которых военнослужащие выполнят боевые стрельбы из автоматических и противотанковых ручных гранатометов. Под руководством опытных инструкторов базы военнослужащие повысят своё мастерство в правильной классификации целей днем и ночью, расчёте расстояния до неё и на максимальной дальности поражения огневыми средствами уничтожат бронетехнику условного противника.
Справочно:
АГС-17 «Пламя» – 30 мм автоматический станковый гранатомет. Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности.