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30.07.2020 (10:45)

Военнослужащие ЮВО навели километровый мост через Волгу

Военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской области навели наплавной железнодорожный мост на реке Волга в Астрахани общей протяжённостью около 1 км для прохождения по нему бронепоезда.

Занятия проводятся в преддверии специального учения с органами материально-технического обеспечения ЮВО.

Мост выдерживает до 540 т и позволяет обеспечить переправу большегрузной автомобильной и бронированной техники, а также пропуск железнодорожного подвижного состава, движущегося со скоростью около 30 км/ч.

По замыслу учения, авиация «противника» нанесет массированный авиационный удар по мосту, вследствие чего несколько секций выводного парома будут выведены из строя. Военнослужащим предстоит восстановить движение техники. Плацдарм на противоположном берегу, куда переправлялась тяжёлая боевая техника, будет захвачен тактическим воздушным десантом, который необходимо освободить от условного противника.

В тактико-специальном учении в конце августа примут участие около 300 военнослужащих железнодорожного соединения ЮВО, будет задействовано более 200 единиц специальной техники, катеров и авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Железнодорожные войска , Южный военный округ , Учения , Инженерные войска , Специальная подготовка
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