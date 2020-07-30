30.07.2020 (10:15)
В Астраханской области пройдет серия специальных учений ЮВО под видеонаблюдением беспилотной авиации
Более 4 тыс. военнослужащих 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в середине августа проведут серию тактико-специальных учений в Астраханской области.
Сводные тактические группы различных родов войск и специальных войск – инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, разведывательные и другие проведут специальные учения на местности с практической отработкой задач всесторонней поддержки мотострелковых подразделений.
«Ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020»», – отметил командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.
Видеоконтроль на всех местах проведения учений будет осуществляться купольными камерами и видеокамерами беспилотных летательных аппаратов
Всего в ряде спецучений войск 49-й армии ЮВО планируется задействовать более 4 тыс. военнослужащих, а также около 400 единиц военной и специальной техники.