30.07.2020 (10:15)

В Астраханской области пройдет серия специальных учений ЮВО под видеонаблюдением беспилотной авиации

Более 4 тыс. военнослужащих 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в середине августа проведут серию тактико-специальных учений в Астраханской области.

Сводные тактические группы различных родов войск и специальных войск – инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, разведывательные и другие проведут специальные учения на местности с практической отработкой задач всесторонней поддержки мотострелковых подразделений.

«Ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020»», – отметил командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

Видеоконтроль на всех местах проведения учений будет осуществляться купольными камерами и видеокамерами беспилотных летательных аппаратов

Всего в ряде спецучений войск 49-й армии ЮВО планируется задействовать более 4 тыс. военнослужащих, а также около 400 единиц военной и специальной техники.

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