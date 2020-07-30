30.07.2020 (10:00)

Воздушно-космические силы примут участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020»

С 23 по 29 августа на базе Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот», полигонов Алабино, Ашулук и аэродрома Кубинка планируется проведение основных мероприятий форума с участием Воздушно-космических сил. Об этом сообщил заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант А. Юдин.

Планируется значительно расширить и обновить выставочную часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка, в рамках которой ВКС России, АО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Вертолеты России» и другими предприятиями промышленности будут представлены специализированные экспозиции перспективной, современной и исторической авиационной техники, беспилотной авиации, авиационных компонентов и вооружения.В соответствии с замыслом авиационного кластера предусматривается проведение следующих основных мероприятий:

экспозиция более 70-ти натурных образцов авиационной техники по типам авиации на открытой площадке;

научно-деловая и образовательные программы;

демонстрационные полеты;

летная программа для широкой публики;

мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В общей программе показа, несомненно, будут участвовать авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил «Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты».

Планируется продемонстрировать и одиночный пилотаж, в том числе на самолетах, которые до этого не были задействованы в динамическом показе.

Впервые планируется продемонстрировать возможности вооружения, военной и специальной техники на полигоне Ашулук, а также значительно расширить и обновить выставочную часть авиационного кластера, посвященную перспективной технике, предназначенной для замены текущего парка самолетов военно-транспортной авиации: Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-124, Ту-134, Ту-154, а также обновления парка транспортных вертолетов.

Участие Воздушно-космических сил во всех мероприятиях «АРМИИ-2020», несомненно, будет представлено актуальными и зрелищными для всех участников и гостей событиями.

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