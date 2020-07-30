30.07.2020 (09:45)

Мотострелки российской военной базы в Таджикистане отразили нападение условных террористов

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Таджикистане в ходе учения отразили нападение условных террористов на военные объекты.

По замыслу учения, условный противник предпринял попытку проникновения на территорию военного городка для захвата вооружения и военной техники. По сигналу тревоги подразделение противодействия терроризму на бронетранспортерах БТР-82А выдвинулось к месту происшествия и оцепило назначенные районы, блокировало пути возможного отхода условного незаконного вооруженного формирования и уничтожило «террористов» огнем из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Специалисты инженерно-саперного подразделения с помощью современных комплектов разминирования «Коршун» проверили местность на наличие взрывчатых веществ и провели условное разминирование территории. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, военнослужащие использовали холостые боеприпасы и имитационные средства.

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