30.07.2020 (09:45)
Мотострелки российской военной базы в Таджикистане отразили нападение условных террористов
Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Таджикистане в ходе учения отразили нападение условных террористов на военные объекты.
По замыслу учения, условный противник предпринял попытку проникновения на территорию военного городка для захвата вооружения и военной техники. По сигналу тревоги подразделение противодействия терроризму на бронетранспортерах БТР-82А выдвинулось к месту происшествия и оцепило назначенные районы, блокировало пути возможного отхода условного незаконного вооруженного формирования и уничтожило «террористов» огнем из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
Специалисты инженерно-саперного подразделения с помощью современных комплектов разминирования «Коршун» проверили местность на наличие взрывчатых веществ и провели условное разминирование территории. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, военнослужащие использовали холостые боеприпасы и имитационные средства.